В Тбилиси потребовали извинений за критику закона об иноагентах на фоне мер по USAID

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что критиковавшие закон об иноагентах должны извиниться перед страной.
Как передает
"Настало время, чтобы все иностранцы, кто боролся с законом о прозрачности иностранного влияния, извинился перед грузинским государством и грузинским народом", - написал Папуашвили, прикрепив фото Трампа и его цитату о коррупции в USAID.
Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что коррупция в USAID была на невиданном уровне и организацию следует закрыть. Президент США также охарактеризовал деятельность агентства как мошенническую и коррупционную.
Администрация США фактически приостановила 3 февраля деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио.
Меры в отношении USAID были приняты с подачи американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.