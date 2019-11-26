​В Тбилиси полиция задержала нескольких участников акций

Грузинская полиция в ночь на вторник использовала водометы для разгона участников митинга у стен парламента в Тбилиси, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе рассказал журналистам агентства о задержании нескольких человек, в том числе политика-оппозиционера.

Участники акции в поддержку внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе приступили в понедельник к пикетированию входов в здание высшего законодательного органа страны. Они пытаются лишить депутатов возможности провести во вторник пленарное заседание.