Акция протеста в Тбилиси разогнана, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - 2

Все входы в здание парламента Грузии очищены от демонстрантов.

Как сообщает грузинское бюро Report, вся территория законодательного органа взята под контроль спецназовцев.

Точное число задержанных и пострадавших при разгоне акции пока неизвестно.

На данный момент сотрудники компании "Tbilservice Group" при тбилисской мэрии занимаются уборкой территории вокруг здания парламента на проспекте Руставели.

*** 18:12

В Тбилиси спецназовцы убрали установленные участниками акции протеста палатки перед зданием парламента Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, при разгоне акции пострадали несколько человек.

Участок позади здания парламента очищен от демонстрантов.

Полиция сделала повторное предупреждение и попросила демонстрантов покинуть территорию.

На данный момент группу спецназовцев разместили на проспекте Руставели напротив законодательного органа.

На территорию доставлены водометы.

*** 17:31

В Тбилиси спецназ начал очищать территорию вокруг парламента Грузии от протестующих.

Как сообщает грузинское бюро Report, спецназ вытесняет демонстрантов от здания законодательного органа.

На территории также находятся автомобили специального назначения.