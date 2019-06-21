В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ против протестующих - ОБНОВЛЕНО 2

В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ против протестующих, передает местное бюро Report.

Также сообщается, что к парламенту Грузии были подтянуты силы спецназа. Участники акции начали отходить от здания.

В ходе столкновений представителей правоохранительных органов и протестующих несколько человек получили ранения. Из них двое - сотрудники полиции.

Точное число пострадавших пока не уточняется.

**22:58

Протестующие в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента.

Как передает грузинское бюро Report, протестующим противостоят сотрудники полиции. Для разгона акции была привлечена специальная техника. Протестующих просят соблюдать порядок.

**15:20

В Тбилиси проходит акция с участием пары сотен активистов, требующих, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отметим, что сегодня в грузинской столице проходит 26-ая Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православии (МАП), в которой участвуют российские делегаты во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым.

Митингующие перекрыли центральный проспект Руставели, они держат в руках национальные флаги и выкрикивают антироссийские лозунги. Позицию грузинских оппозиционеров в специальном заявлении поддержал и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

Депутаты оппозиционных партий в Грузии также потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия С.Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.