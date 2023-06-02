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В Тбилиси полиция не разрешила установить палатку около здания парламента, есть задержанный

В Тбилиси полиция не разрешила установить палатку около здания парламента, есть задержанный Полиция не позволила установить палатку около здания парламента в Тбилиси и задержала за неподчинение Беку Григориадиса, отца Лазаре Григориадиса, обвиняемого в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества во время прот
В регионе
2 июня 2023 г. 11:19
В Тбилиси полиция не разрешила установить палатку около здания парламента, есть задержанный

Полиция не позволила установить палатку около здания парламента в Тбилиси и задержала за неподчинение Беку Григориадиса, отца Лазаре Григориадиса, обвиняемого в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества во время протестов 7-9 марта.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Имеди".

Тбилисский горсуд в мае оставил Лазаре в заключении на время следствия. С решением суда и самим фактом задержания не согласна часть грузинской оппозиции и его родные. Последние дни Бека Григориадис и его сторонники устраивали немногочисленные акции возле здания парламента, требуя освободить обвиняемого.

Накануне протестующие решили установить палатку, в результате Беку Григориадиса задержали, согласно статье "Неподчинение сотруднику правоохранительных органов" Кодекса административных правонарушений.

Правонарушение наказывается выплатой штрафа в размере 2-3 тыс. лари или административным лишением свободы на срок до 15 суток.

В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "Иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.

По делу Григориадиса следствие установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели он дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии.

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