Премьер Грузии: В Тбилиси полиция была вынуждена применить законную силу

"20 июня в Тбилиси полиция была вынуждена применить законную силу".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на спецбрифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, в этот день в течение нескольких часов сотрудники полиции подверглись физическому насилию, в их адрес высказывали оскорбительные выражения: "События той ночи не были выбором ни министерства внутренних дел, ни его руководителя. Это было долгом cотрудников полиции защищать конституцию страны и дисциплину".

М.Бахтадзе заявил, что в тот день стал свидетелем очень тяжелой картины: "Увечья получили как граждане, так и полицейские. Пострадали наши граждане. Нет ничего важнее здоровья".

Глава правительства также подчеркнул, что бывший президент Михаил Саакашвили и его сторонники воспользовались справедливым протестом грузинской общественности.