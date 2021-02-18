В Тбилиси полицейским не позволили арестовать главу оппозиционной партии

Сторонники партии не позволили стражам порядка пройти в здание

В Тбилиси перед центральным офисом оппозиционной партии "Единое национальное движение" возникла напряженная обстановка.

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной стал приезд сотрудников правоохранительных органов в офис.

Сотрудники полиции хотели вручить председателю партии Нике Мелия судебное решение о его аресте. Но сторонники партии не позволили стражам порядка пройти в здание.

От полицейских потребовали вручить решение суда адвокату Н.Мелия, не согласившись с этим сотрудники полиции были вынуждены покинуть территорию.

На прошлой неделе Тбилисский городской суд принял решение об избрании в отношении оппозиционного политика меры пресечения в виде заключения под стражу. Грузинская оппозиция, приняв совместное заявление, выразила солидарность с Н.Мелия.