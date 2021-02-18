О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Тбилиси полицейским не позволили арестовать главу оппозиционной партии

В Тбилиси полицейским не позволили арестовать главу оппозиционной партии Сторонники партии не позволили стражам порядка пройти в здание
В регионе
18 февраля 2021 г. 10:14
В Тбилиси полицейским не позволили арестовать главу оппозиционной партии
0 : 00
0 : 00

В Тбилиси перед центральным офисом оппозиционной партии "Единое национальное движение" возникла напряженная обстановка.

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной стал приезд сотрудников правоохранительных органов в офис.

Сотрудники полиции хотели вручить председателю партии Нике Мелия судебное решение о его аресте. Но сторонники партии не позволили стражам порядка пройти в здание.

От полицейских потребовали вручить решение суда адвокату Н.Мелия, не согласившись с этим сотрудники полиции были вынуждены покинуть территорию.

На прошлой неделе Тбилисский городской суд принял решение об избрании в отношении оппозиционного политика меры пресечения в виде заключения под стражу. Грузинская оппозиция, приняв совместное заявление, выразила солидарность с Н.Мелия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə müxalif partiya sədrinin həbsi ilə bağlı gərginlik yaranıb

Новости партнеров

Самое важное

Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
17 февраля 2021 г. 16:45
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
17 февраля 2021 г. 13:48
В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности
В Баку толкнувший женщину полицейский снят с должности
17 февраля 2021 г. 13:11
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
16 февраля 2021 г. 17:33
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Стала известна дата обсуждения отчета правительства в Милли Меджлисе
Стала известна дата обсуждения отчета правительства в Милли Меджлисе
16 февраля 2021 г. 13:13
Кто совершает связанные с наркотиками преступления?
Кто совершает связанные с наркотиками преступления?
16 февраля 2021 г. 12:45
С 17 февраля в Азербайджане начинается вакцинация лиц 50 и старше лет
С 17 февраля в Азербайджане начинается вакцинация лиц 50 и старше лет
16 февраля 2021 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi