В Тбилиси планируют провести более широкую акцию протеста

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Протестующие у здания парламента в центре Тбилиси готовятся провести в пятницу еще более широкую акцию, заявил журналистам участник митинга.

"Мы раскладываем палатки, чтобы укрыться от дождя. Заза и его сторонники отсюда не уходят, завтра со всех регионов Грузии приедут люди, и в 16.00 начнется намного масштабная акция, чем была сегодня", — заявил митингующий.

Как передает Report, из-за сильного дождя на проспекте Руставели, где расположено здание парламента, людей стало намного меньше. У главной прокуратуры ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка.

Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение. В четверг митинги начались у грузинского парламента. Митингующие потребовали "наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования" и призвали правительство уйти в отставку.