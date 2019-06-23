В Тбилиси перед зданием парламента проводится очередная акция протеста - ФОТО

В Тбилиси перед зданием парламента проводится очередная акция протеста.

Как передаёт грузинское бюро Report, в акции в основном участвует молодёжь. Участники акции предупреждают о вероятности провокаций и призывают не поддаваться на них.

На проспекте Руставели перед зданием парламента остановлено дорожное движение. На территории патрулируют сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

В отличие от предыдущих акций, сегодня протестующие держат в руках плакаты против председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Молодые активисты раздают участникам акции листовки оскорбительного характера в адрес Б.Иванишвили.

Организаторы акции также объявили о начале социальной кампании под названием "Уйди" (" #წადი" - red) и призывают присоединиться к кампании посредством социальной сети Facebook.

Акции протеста продолжаются уже четвёртый день. Требования остаются неизменными: протестующие требуют отставки министра внутренних дел Гиорги Гахария, освобождения задержанных во время акции протеста 20 июня 305 человек и проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе.

Участники акции обещают проводить их во всё более широком формате до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Некоторые из протестующих объявили о готовности начать голодовку.