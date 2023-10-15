В Тбилиси перед зданием парламента организована акция, связанная с ранними браками в Грузии

Перед зданием парламента в Тбилиси была организована акция, связанная с ранними браками в Грузии.
Как передает местное бюро Report, в мирной акции приняли участие сотни человек.
Одна из ее организаторов, правозащитница Самира Байрамова заявила, что ранние браки - это проблема не только азербайджанцев Грузии:
"Есть регионы, где статистика еще выше. Например, в Имерети, а также в Тбилиси.
Мы ведем просветительскую работу во всей Грузии по вопросам гендерного равенства, прав женщин и детей, встречаемся с гражданами. Эти встречи проводятся и будут проводиться в каждом селе, каждой общине, каждой школе", - отметила правозащитница.