В Тбилиси перед зданием парламента организована акция, связанная с ранними браками в Грузии

Перед зданием парламента в Тбилиси была организована акция, связанная с ранними браками в Грузии.

Перед зданием парламента в Тбилиси была организована акция, связанная с ранними браками в Грузии.

Как передает местное бюро Report, в мирной акции приняли участие сотни человек.

Одна из ее организаторов, правозащитница Самира Байрамова заявила, что ранние браки - это проблема не только азербайджанцев Грузии:

"Есть регионы, где статистика еще выше. Например, в Имерети, а также в Тбилиси.

Мы ведем просветительскую работу во всей Грузии по вопросам гендерного равенства, прав женщин и детей, встречаемся с гражданами. Эти встречи проводятся и будут проводиться в каждом селе, каждой общине, каждой школе", - отметила правозащитница.