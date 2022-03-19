В Тбилиси отметили праздник Новруз

В столице Грузии Тбилиси в Азербайджанском культурном центре имени Мирзы Фатали Ахундова состоялось мероприятие по случаю праздника Новруз.

В столице Грузии Тбилиси в Азербайджанском культурном центре имени Мирзы Фатали Ахундова состоялось мероприятие по случаю праздника Новруз.

Как сообщает грузинское бюро Report, в церемонии приняли участие руководство и члены городского совета Тбилиси, представители мэрии, сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, члены азербайджанской общины, интеллигенция и молодежь.

Председатель Тбилисского городского совета Георгий Ткемеладзе, первый секретарь посольства Азербайджана Анар Расулов, директор Центра Лейла Алиева поздравили наших соотечественников с праздником Новруз.

Праздничное мероприятие продолжилось танцами и песнями. Гостей угостили новрузовскими сладостями и чаем.