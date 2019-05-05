В Тбилиси отмечают "Дни Европы" - ФОТО

Сегодня, 5 мая, в Грузии официально начинаются "Дни Европы".

Как передаёт грузинское бюро Report, "Дни Европы" отмечаются в Грузии уже в седьмой раз.

Сегодня тбилисский парк Рике на один день станет "европейской деревней", где на протяжении всего дня будут проходить информационные и развлекательные мероприятия.

В мероприятии принимают участие государства-члены ЕС и программы Евросоюза. Они представят активности осуществленные в Грузии и возможности, предлагаемые гражданам Грузии.

На мероприятии, посвященном "Дням Европы", будут представлены музыкальные номера, семейные развлекательные мероприятия, разнообразные игры, театральные представления грузинских и европейских сказок. В отделе питания будут представлены кухни стран Европы.