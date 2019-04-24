​В Тбилиси открыт региональный центр Европейской Академии

В здании Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили открылся региональный центр Европейской Академии.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках церемонии открытия ректор ТГУ Гиорги Шарвашидзе и президент Европейской Академии Зирд Клутинг подписали меморандум о сотрудничестве.

Выступивший на церемонии премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал открытие регионального центра Европейской Академии важным шагом на пути интеграции страны в Европейскую семью: "Стратегия Грузии - превратиться в экономический центр в регионе. Естественно, это невозможно представить без образования. Грузия должна вернуть себе статус образовательного центра региона".

Основная цель открытия регионального центра Европейской Академии в Тбилиси - это поощрение развития науки и исследований в Кавказском регионе. Центр, который помимо Грузии охватит также Азербайджан и Армению, будет финансировать научные исследования молодых ученых.

Отметим, что меморандум о создании Тбилисского регионального центра Европейской Академии был подписан в мае прошлого года.

Созданная в 1988 году Академия охватывает все области точных и гуманитарных наук, объединяет в себе 3800 ведущих мировых ученых, в том числе, 52 лауреатов Нобелевской премии.