В Тбилиси открылся форум народной дипломатии НАТО-Грузия

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Тбилиси открылся двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия, сообщает Report со ссылкой на Грузия-Online.

В ходе форума ожидаются выступления премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, госминистра по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктора Долидзе и помощника генерального секретаря НАТО по вопросам народной дипломатии Такан Илдем.

11 апреля в форуме примет участие президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

В рамках мероприятия запланирована дискуссия по таким темам, как роль народной дипломатии перед вызовами безопасности на примере НАТО и Евросоюза, новые вызовы гибридной войны, стратегии борьбы с пропагандой, кибервойна и так далее.