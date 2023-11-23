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В Тбилиси открылась выставка, посвященная юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева

В Тбилиси открылась выставка, посвященная юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева В Тбилиси в картинной галерее Музея азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде открылась выставка, посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
В регионе
23 ноября 2023 г. 19:59
В Тбилиси открылась выставка, посвященная юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева

В Тбилиси в картинной галерее Музея азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде открылась выставка, посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает грузинское бюро Report, на выставке были представлены работы художницы из Марнеули Хаялы Мустафаевой.

Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии Гусейн Юсифов, один из организаторов мероприятия, сказал, что наши соотечественники в Грузии питают особую любовь к великому лидеру Гейдару Алиеву. Произведения художницы являются ярким примером любви как к великому лидеру, так и к родному Азербайджану.

В своем выступлении ответственный сотрудник посольства Азербайджана в Грузии Рамель Латифов рассказал об азербайджано-грузинской дружбе, любви наших соотечественников и грузинского народа к великому лидеру.

Художница поблагодарила организаторов за поддержку и сказала, что этими произведениями она хотела выразить свою любовь к великому лидеру и его достойному преемнику президенту Ильхаму Алиеву, а также всему азербайджанскому народу.

На выставке было представлено более 30 работ художницы.

В мероприятии приняли участие представители общественности, деятели культуры и искусства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisidə Ümummilli Liderin yubileyinə həsr olunmuş sərgi açılıb

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