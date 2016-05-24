В Тбилиси открылась Конференция по обороне и безопасности

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Тбилиси открылась 10-ая "Конференция по обороне и безопасности Грузии". Как сообщает Report, в двухдневной конференции принимают участие около 300 официальных лиц, экспертов, представителей гражданского сектора.

Мероприятие организовано министерством обороны Грузии, Атлантическим советом США, Королевским Объединенным институтом оборонных исследований.

К участникам конференции обратятся генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, исполнительный вице-президент Атлантического совета США Дэймон Уилсон, командующий армией США в Европе Бен Ходжес и заместитель Верховного главнокомандующего европейскими силами НАТО в Европе, генерал сэр Адриан Бредшоу.

Для участия в форуме в Грузию прибыл спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

На закрытии конференции выступят президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили.