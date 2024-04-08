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В Тбилиси оппозиция протестует против закона об иноагентах

В Тбилиси оппозиция протестует против закона об иноагентах Немногочисленная акция протеста проходит у входа в здание парламента Грузии в Тбилиси с требованием отозвать закон об иноагентах.
В регионе
8 апреля 2024 г. 15:56
В Тбилиси оппозиция протестует против закона об иноагентах

Немногочисленная акция протеста проходит у входа в здание парламента Грузии в Тбилиси с требованием отозвать закон об иноагентах.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания "Мтавари архи".

"Мы знаем, что сегодня законопроект должен быть зарегистрирован в бюро парламента. Поэтому люди собрались, чтобы опротестовать его, выразить свою позицию против закона... Наш путь - в Европу! Принятием этого закона нам будет перекрыт европейский путь", - заявил один из участников акции.

Акция была организована через соцсети. На территории парламента мобилизованы бригады патрульной полиции, которые не пускают в здание даже аккредитованных журналистов.

Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.

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