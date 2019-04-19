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В Тбилиси обсудили роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы

​В Тбилиси обсудили роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности

В Тбилиси прошел симпозиум, посвященный теме региональной энергетической безопасности.

Как передает грузинское бюро Report, мероприятие было организовано МИД Грузии совместно с Дипломатическим учебным и исследовательским институтом имени Левана Микеладзе при финансовой поддержке "Naval Postgraduate School’s Energy Academic Group" и Центра энергетической безопасности НАТО.

В ходе симпозиума обсуждались такие темы как региональная энергетическая безопасность, региональная координация и сотрудничество.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов рассказал о роли страны в обеспечении энергобезопасности как в регионе, так и в Европе, а также о региональных и глобальных проектах, реализуемых по инициативе и при непосредственном участии Баку. 

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