В Тбилиси обсудили эффективное использование транзитного потенциала Южного Кавказа

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со специальным представителем президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержаном Казыхановым.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со специальным представителем президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержаном Казыхановым.

Как сообщает грузинское бюро Report, стороны обсудили перспективы тесного партнерства и дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

На встрече особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству. В этом контексте было подчеркнуто значение XI сессии казахстанско-грузинской межправительственной экономической комиссии, которая состоится в Тбилиси в ближайшее время.

Стороны также отметили важность эффективного использования транзитного потенциала Грузии и региона Южного Кавказа в целом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и транспорта.