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В Тбилиси обсудили эффективное использование транзитного потенциала Южного Кавказа

В Тбилиси обсудили эффективное использование транзитного потенциала Южного Кавказа Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со специальным представителем президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержаном Казыхановым.
В регионе
26 апреля 2022 г. 15:09
В Тбилиси обсудили эффективное использование транзитного потенциала Южного Кавказа

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со специальным представителем президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержаном Казыхановым.

Как сообщает грузинское бюро Report, стороны обсудили перспективы тесного партнерства и дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

На встрече особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству. В этом контексте было подчеркнуто значение XI сессии казахстанско-грузинской межправительственной экономической комиссии, которая состоится в Тбилиси в ближайшее время.

Стороны также отметили важность эффективного использования транзитного потенциала Грузии и региона Южного Кавказа в целом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и транспорта.

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Версия на английском языке Efficient use of transit potential of South Caucasus discussed in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə Cənubi Qafqazın tranzit potensialından səmərəli istifadə müzakirə olunub

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