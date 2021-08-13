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В Тбилиси обрушилась часть скалы

В Тбилиси обрушилась часть скалы Часть скалы обрушилась на севере Тбилиси в ночь на пятницу, жители соседнего десятиэтажного дома эвакуированы из-за угрозы повторного схода оползня.
В регионе
13 августа 2021 г. 11:15
В Тбилиси обрушилась часть скалы

Часть скалы обрушилась на севере Тбилиси в ночь на пятницу, жители соседнего десятиэтажного дома эвакуированы из-за угрозы повторного схода оползня.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Грузия.

"Минувшей ночью в тбилисском районе Сабуртало обрушилась часть скалы. Жителей находящегося на прилегающей территории десятиэтажного дома эвакуировали из-за угрозы повторного схода оползня, ночевать им пришлось в гостинице", - говорится в сообщении агентства в Telegram.

По информации мэрии Тбилиси, обрушение скалы произошло из-за строительных работ, сейчас они полностью остановлены. Будут проведены укрепительные работы.

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