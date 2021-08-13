В Тбилиси обрушилась часть скалы

Часть скалы обрушилась на севере Тбилиси в ночь на пятницу, жители соседнего десятиэтажного дома эвакуированы из-за угрозы повторного схода оползня.

Часть скалы обрушилась на севере Тбилиси в ночь на пятницу, жители соседнего десятиэтажного дома эвакуированы из-за угрозы повторного схода оползня.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Грузия.

"Минувшей ночью в тбилисском районе Сабуртало обрушилась часть скалы. Жителей находящегося на прилегающей территории десятиэтажного дома эвакуировали из-за угрозы повторного схода оползня, ночевать им пришлось в гостинице", - говорится в сообщении агентства в Telegram.

По информации мэрии Тбилиси, обрушение скалы произошло из-за строительных работ, сейчас они полностью остановлены. Будут проведены укрепительные работы.