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В Тбилиси начался очередной антиправительственный митинг

В Тбилиси начался очередной антиправительственный митинг Акция протеста проходит девятый день подряд перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси.
В регионе
6 декабря 2024 г. 21:11
В Тбилиси начался очередной антиправительственный митинг

Акция протеста проходит девятый день подряд перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Несколько тысяч человек вновь собрались на проспекте Руставели, автомобильное движение перекрыто. Митинг проходит мирно, как и в предыдущие два дня, протестующие не провоцируют силовиков, мобилизованных около здания парламента. При этом спецназ по-прежнему дежурит за колоннами фасада законодательного органа во избежание применения пиротехники или попыток протестующих атаковать ограждение.

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