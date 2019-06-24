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В Тбилиси началось автошествие с требованием отставки главы МВД

В Тбилиси началось автошествие с требованием отставки главы МВД

В Тбилиси началось автомобильное шествие от Площади Первой республики к зданию министерства внутренних дел Грузии. 

Как сообщает грузинское бюро Report, шествие пройдет до здания министерства, у которого участники потребуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария. 

Несмотря на выполнение правящей партией "Грузинская мечта" требования митингующих о проведении парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе, акция продолжится перед зданием грузинского парламента в 19:00. 

Участники акции заявляют, что продолжат протесты до выполнения всех их требований. 

Отметим, что требования митингующих об отставке министра внутренних дел и освобождении 305 человек, задержанных во время акции в Тбилиси 20 июня, пока не выполнены. 

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