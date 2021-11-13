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В Тбилиси началась акция в поддержку Саакашвили

В Тбилиси началась акция в поддержку Саакашвили Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят очередную акцию в его поддержку, они собрались перед зданием парламента в Тбилиси.
В регионе
13 ноября 2021 г. 17:54
В Тбилиси началась акция в поддержку Саакашвили

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят очередную акцию в его поддержку, они собрались перед зданием парламента в Тбилиси.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент прилегающий к парламенту проспект Руставели не перекрыт. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Участники акции ждут прихода сторонников.

Организаторами акции являются члены оппозиционной партии "Единое национальное движение". Основные требования митингующих: перевод Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, его освобождение и назначение внеочередных парламентских выборов.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Saakaşviliyə dəstək aksiyası başlayıb

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