В Тбилиси началась акция в поддержку Саакашвили

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят очередную акцию в его поддержку, они собрались перед зданием парламента в Тбилиси.

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили проводят очередную акцию в его поддержку, они собрались перед зданием парламента в Тбилиси.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент прилегающий к парламенту проспект Руставели не перекрыт. На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Участники акции ждут прихода сторонников.

Организаторами акции являются члены оппозиционной партии "Единое национальное движение". Основные требования митингующих: перевод Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную гражданскую клинику, его освобождение и назначение внеочередных парламентских выборов.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября.