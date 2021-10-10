В Тбилиси началась акция с требованием освободить Саакашвили

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались перед зданием парламента в Тбилиси с требованием его освобождения.

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались перед зданием парламента в Тбилиси с требованием его освобождения.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Акцию организовала лидер грузинской оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, создавшая народное движение по возвращению Саакашвили в страну.

Участники акции держат в руках грузинские национальные флаги, а также фотографии Саакашвили.

Более масштабная акция с требованием освобождения политика запланирована 14 октября в центре Тбилиси.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам.