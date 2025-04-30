В Тбилиси потушили сильный пожар на рынке

Сильный пожар на на территории вокзального рынка в Тбилиси ликвидирован.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
По словам начальника Главного управления пожарно-спасательной службы Тбилиси Левана Муселиани, пожар распространился на площади около 15 000 квадратных метров. Он вспыхнул под утро, пламя охватило магазины и склады для хранения фруктов, овощей и одежды.
К тушению пожара были привлечены около десятка пожарных расчетов.
Пострадавших нет, причины возгорания пока неизвестны. Также не указывается размер ущерба.
В столице Грузии Тбилиси возник сильный пожар на территории Вокзального рынка.
Об этом местное бюро
Согласно информации, на территории в основном расположены магазины одежды, фруктов и овощей, а также различные складские помещения.
На месте происшествия работают пожарные, по данным местных СМИ мероприятия по ликвидации возгорания ведется уже несколько часов.
Информация о пострадавших не поступала.