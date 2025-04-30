В Тбилиси потушили сильный пожар на рынке

В столице Грузии Тбилиси возник сильный пожар на территории Вокзального рынка.

Сильный пожар на на территории вокзального рынка в Тбилиси ликвидирован.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

По словам начальника Главного управления пожарно-спасательной службы Тбилиси Левана Муселиани, пожар распространился на площади около 15 000 квадратных метров. Он вспыхнул под утро, пламя охватило магазины и склады для хранения фруктов, овощей и одежды.

К тушению пожара были привлечены около десятка пожарных расчетов.

Пострадавших нет, причины возгорания пока неизвестны. Также не указывается размер ущерба.

08.49

В столице Грузии Тбилиси возник сильный пожар на территории Вокзального рынка.

Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным случаям страны.

Согласно информации, на территории в основном расположены магазины одежды, фруктов и овощей, а также различные складские помещения.

На месте происшествия работают пожарные, по данным местных СМИ мероприятия по ликвидации возгорания ведется уже несколько часов.

Информация о пострадавших не поступала.