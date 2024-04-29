В Тбилиси на митинге задержан экс-госминистр Грузии по евроатлантической интеграции

В Тбилиси на акции протеста перед зданием парламента Грузии полицией задержан бывший госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили.

Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили задержан полицией в административном порядке на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Там подчеркнули, что Петриашвили был задержан в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.

До этого стало известно, что грузинская полиция применила перцовый газ против митингующих в центре Тбилиси.

Незадолго до этого перед парламентом появился спецназ в шлемах, противогазах и с щитами. Также была замечена специальная техника, в том числе водометные машины.

МВД Грузии подтвердило применение специальных средств и призвало митингующих не нарушать общественного порядка и подчиняться законным требованиям полиции.