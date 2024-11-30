В Тбилиси на акции протеста задержаны 107 участников

МВД Грузии сообщает о задержании 29-30 ноября 107 участников акции протеста в центре Тбилиси, пострадали 10 полицейских.

МВД Грузии сообщает о задержании 29-30 ноября 107 участников акции протеста в центре Тбилиси, пострадали 10 полицейских.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство.

По данным МВД Грузии, всю минувшую ночь участники акции оказывали полицейским физическое сопротивление, бросали в их сторону различные предметы, камни, стеклянные бутылки, железные предметы и пиротехнику.

"Общественность ясно увидела насильственные, противоправные действия участников акции протеста, в связи с чем сотрудники МВД для восстановления правопорядка использовали специальные средства, установленные законом", - говорится в заявлении МВД.