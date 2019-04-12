В Тбилиси можно будет поужинать "на небесах"

В Тбилиси откроется ресторан "Обед в небесах" ("Dinner in the Sky").

Как сообщает грузинское бюро Report, ресторан откроют 15 мая в поселке Коджори недалеко от столицы.

Посетители ресторана смогут поужинать за столиками на высоте 50 метров. В подвесных конструкциях гостей, пристегнутых ремнями безопасности, будут поднимать наверх с помощью специального крана. Столики можно бронировать уже сейчас.

Одновременно в ресторане будут обслуживать 22 посетителей. Цена на одного человека составит 199 - 345 лари (74-128 долларов).

Дается полная гарантия безопасности используемого бельгийского оборудования, собранного по немецким стандартам.

Посетителям ресторана придется придерживаться некоторых правил. В частности здесь не будет туалета, а также введут запрет на курение.

Отметим, что первый ресторан "Обед в небесах" был открыт в Бельгии в 2006 году. На сегодняшний день "Dinner In The Sky" работает в 70 странах мира.