В Тбилиси митингующие частично перекрыли выезд из города

Участники митинга у торгового центра "Тбилиси молл" частично перекрыли выезд из грузинской столицы.

Участники митинга у торгового центра "Тбилиси молл" частично перекрыли выезд из грузинской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, среди митингующих несколько сотен человек, включая представителей оппозиции.

По данным агентства, они в основном были сосредоточены у центрального входа в ТЦ, однако позже решили устроить шествие вдоль дороги, что вызывало частичное ее перекрытие. Возле торгового центра стянуты наряды полиции. Стычек протестующих с полицией нет. Время от времени слышны антиправительственные лозунги.

МВД Грузии ранее распространило заявление, в котором еще раз предупредило участников акции о том, что въезд в Тбилиси является стратегической дорогой международного значения, блокировка которой повлечет уголовное наказание. Отмечается, что сам торговый центр работает в обычном режиме.