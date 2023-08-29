В Тбилиси ливень подтопил улицы

Проливной дождь, который прошел в Тбилиси, подтопил улицы, подземные переходы, а также повалил деревья.

Проливной дождь, который прошел в Тбилиси, подтопил улицы, подземные переходы, а также повалил деревья.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении мэрии грузинской столицы.

"Сильный дождь в Тбилиси и ветер создали проблемы в столице. Подтоплены улицы и подземные переходы, повалены деревья, повреждены линии электропередачи. Все соответствующие ведомства Тбилисского муниципалитета вместе со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями МВД полностью мобилизованы, и ведется работа по устранению последствий", - указано в заявлении.

Мэрия Тбилиси призывает жителей и гостей столицы без особой необходимости не покидать дома.