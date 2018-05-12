В Тбилиси к зданию парламента привлечены дополнительные силы полиции

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ К зданию парламента Грузии, где проходят акции протеста, привлечены дополнительные силы полиции.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, отряды специального назначения усилили контроль в некоторых улицах.

По сообщению радио "Pirveli", спецназ размещен на проспекте Руставели, в том числе на улице, ведущей к церкви Кашвети.

На площади перед парламентом Грузии собрались от двух до пяти тыс. человек. Помимо отставки премьера и главы МВД они требуют увольнения полицейских и командиров, которые накануне ночью совершили силовую операцию в двух ночных клубах столицы.

По словам одного из организаторов протеста Бека Цикаришвили, акция будет продолжаться до тех пор, пока власти не удовлетворят их требования. Митингующие требуют наказать всех, кто устроил насилие в ночных клубах.