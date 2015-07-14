​В Тбилиси из-за взрыва газа погибло четыре человека

Баку. 14 Июля. REPORT.AZ/ В результате взрыва газа в многоэтажном доме в столице Грузии погибли четыре человека и восемь пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Грузия online" со ссылкой на мэра Тбилиси Давида Нарманиа.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка природного газа.

Взрывной волной разрушило стены нескольких соседних квартир, а также выбило стекла в доме.

На месте работают сотрудники спасательных и чрезвычайных служб.