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В Тбилиси и Гардабани проведена спецоперация, есть задержанные

В Тбилиси и Гардабани проведена спецоперация, есть задержанные Задержаны 4 человека, которые обвиняются в наркоторговле
В регионе
3 августа 2020 г. 16:17
В Тбилиси и Гардабани проведена спецоперация, есть задержанные

В местах компактного проживания азербайджанцев в Грузии - поселке Поничала в Тбилиси и Гардабанском районе страны проведена спецоперация.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом было заявлено на брифинге в Министерстве внутренних дел Грузии.

В ходе спецоперации были задержаны 4 наркоторговца. При обыске в их домах и автомобилях были обнаружены и изъяты героин, крупная сумма денег, мобильные телефоны и банковские карты.

Следствием было установлено, что задержанные торговали наркотиками посредством действовавшей в режиме онлайн букмекерской конторы. Таким путем преступной группировке за год удалось заработать порядка 2 млн лари. Задержанным грозит от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.

Отметим, что 28 июля в Поничале была проведена спецоперация, в результате которой были задержаны 9 человек. Им тоже были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisi və Qardabanidə xüsusi əməliyyat keçirilib, saxlanılanlar var

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