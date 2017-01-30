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    В Тбилиси горят магазины двух известных сетей, столицу окутал черный дым

    Пламя охватило торговую сеть и магазины около 1 000 владельцев

    Тбилиси. 30 января. REPORT.AZ/ Столицу Грузии Тбилиси окутал черный дым. 

    Как сообщает с места происшествия корреспондент грузинского бюро Report, ближе к утру в сети магазинов "Детский мир" близ стадиона "Динамо" в центре Тбилиси произошел пожар.

    Пламя охватило также сеть магазинов "Мир золота" недалеко от двухэтажного торгового центра.

    На борьбу с пожаром привлечены 30 бригад пожарных со всего города. При тушении пламени пострадал один пожарный. Пламя охватило торговую сеть и магазины около 1 000 владельцев.

    На месте происшествия находятся мэр города и высокопоставленные должностные лица МВД.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Хотя пожарным удалось пресечь распространение огня на близлежащие жилые дома и другие постройки, полностью потушить пламя пока не удалось. Дым от пожара также окутал железнодорожный вокзал. 

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