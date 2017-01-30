В Тбилиси горят магазины двух известных сетей, столицу окутал черный дым

Тбилиси. 30 января. REPORT.AZ/ Столицу Грузии Тбилиси окутал черный дым.

Как сообщает с места происшествия корреспондент грузинского бюро Report, ближе к утру в сети магазинов "Детский мир" близ стадиона "Динамо" в центре Тбилиси произошел пожар.

Пламя охватило также сеть магазинов "Мир золота" недалеко от двухэтажного торгового центра.

На борьбу с пожаром привлечены 30 бригад пожарных со всего города. При тушении пламени пострадал один пожарный. Пламя охватило торговую сеть и магазины около 1 000 владельцев.

На месте происшествия находятся мэр города и высокопоставленные должностные лица МВД.

По факту возбуждено уголовное дело.

Хотя пожарным удалось пресечь распространение огня на близлежащие жилые дома и другие постройки, полностью потушить пламя пока не удалось. Дым от пожара также окутал железнодорожный вокзал.