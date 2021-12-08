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В Тбилиси активисты требуют освободить Саакашвили

В Тбилиси активисты требуют освободить Саакашвили Грузинские активисты проводят акцию перед зданием резиденции президента Грузии в Тбилиси, требуют помиловать и освободить бывшего главу государства Михаила Саакашвили.
В регионе
8 декабря 2021 г. 14:29
В Тбилиси активисты требуют освободить Саакашвили

Грузинские активисты проводят акцию перед зданием резиденции президента Грузии в Тбилиси, требуют помиловать и освободить бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это акция исключительно в поддержку Миши. Собираются даже те, кто не признает, что Миша невиновен, но считает его политическим заключенным. Саломе Зурабишвили имеет исторический шанс завершить поляризацию и помирить радикально настроенные стороны друг с другом", - сообщила журналистам организатор акции Нанука Жоржолиани.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Затем его перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори.

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Версия на английском языке Activists in Tbilisi demand release of Saakashvili

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