В Тбилиси активисты требуют освободить Саакашвили

Грузинские активисты проводят акцию перед зданием резиденции президента Грузии в Тбилиси, требуют помиловать и освободить бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

Грузинские активисты проводят акцию перед зданием резиденции президента Грузии в Тбилиси, требуют помиловать и освободить бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это акция исключительно в поддержку Миши. Собираются даже те, кто не признает, что Миша невиновен, но считает его политическим заключенным. Саломе Зурабишвили имеет исторический шанс завершить поляризацию и помирить радикально настроенные стороны друг с другом", - сообщила журналистам организатор акции Нанука Жоржолиани.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку. Политика 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Затем его перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори.