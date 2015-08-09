В Тбилиси 24-25 августа пройдет заседание стран- учредителей АБИИ

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Заседание делегаций 57 стран-учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) пройдет в Тбилиси 24-25 августа. Об этом ТАСС сообщили 8 августа представители властей Грузии, информирует Report.

В конце июня этого года со стороны Грузии документ о присоединении страны к АБИИ подписал министр финансов Нодар Хадури. "В ходе двусторонних встреч в Китае министру финансов Грузии подтвердили, что Грузия для них является одной из приоритетных стран и они готовы, как посредством нового банка, так и других институтов содействовать инфраструктурному развитию страны, особенно реализации проекта "Шелкового пути", - сообщала ранее пресс-служба грузинского кабмина.

Договор о создании АБИИ представители 57 стран-учредителей подписали 29 июня нынешнего года в Пекине. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай (26,06%), Индия (7,5) и Россия (5,92). На начальном этапе уставной капитал банка, штаб-квартира которого расположится в китайской столице, составит $50 млрд, а затем должна быть доведена до $100 млрд.