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В Таврическом университете состоялась открытая лекция про украинско-азербайджанские отношения

В Таврическом университете состоялась открытая лекция про украинско-азербайджанские отношения В Таврическом национальном университете имени В.И.Вернадского на кафедре журналистики состоялась лекция азербайджанского эксперта, аналитика Кянана Джафарова.
В регионе
7 октября 2023 г. 19:45
В Таврическом университете состоялась открытая лекция про украинско-азербайджанские отношения

На кафедре журналистики Таврического национального университета (ТНУ) имени В.И.Вернадского прошла открытая лекция азербайджанского эксперта Кянана Джафарова.

Как передает Report, модератором мероприятия выступила куратор украинско-азербайджанских проектов, помощник народного депутата Украины Сергея Нагорняка Марына Гончарук.

Мероприятие открыла заведующая кафедрой журналистики ТНУ, кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент Анжелика Досенко, которая отметила актуальность ознакомления студентов с информацией про украинско-азербайджанские отношения, а также важность привлечения к практическим занятиям спикеров из Азербайджана, которые смогут рассказать про свой народ и страну.

"Необходимо, чтобы будущие журналисты видели украинско-азербайджанский сектор важным для освещения, а также налаживали сотрудничество с азербайджанскими экспертами, аналитиками и со своими коллегами из Азербайджана. Это будет содействовать развитию конструктивного диалога. Также мы сможем противодействовать провокациям в сфере медиа, которые направленны против украинско-азербайджанских отношений",- отметила А.Досенко.

В свою очередь, Кянан Джафаров рассказал про украинско-азербайджанские отношения в условиях геополитических вызовов, а также о новейшей истории Азербайджана, в частности, о вызовах с которыми столкнулся азербайджанский народ, и как смог их преодолеть. "Украина и Азербайджан исторически являются братскими народами, развитие отношений между которыми приносит благо и украинскому, и азербайджанскому народу", - отметил азербайджанский эксперт.

Во время лекции студенты задавали вопросы про историю и традиции Азербайджана. В конце мероприятия участники получили в подарок книги про Азербайджан. Марына Гончарук призвала студентов отслеживать информацию о проектах про Азербайджан и возможности для участия в них.

На мероприятии присутствовали студенты и преподаватели кафедры журналистики, а также студенты и преподаватели кафедры восточной филологии.

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