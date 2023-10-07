В Таврическом университете состоялась открытая лекция про украинско-азербайджанские отношения

На кафедре журналистики Таврического национального университета (ТНУ) имени В.И.Вернадского прошла открытая лекция азербайджанского эксперта Кянана Джафарова.
Как передает Report, модератором мероприятия выступила куратор украинско-азербайджанских проектов, помощник народного депутата Украины Сергея Нагорняка Марына Гончарук.
Мероприятие открыла заведующая кафедрой журналистики ТНУ, кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент Анжелика Досенко, которая отметила актуальность ознакомления студентов с информацией про украинско-азербайджанские отношения, а также важность привлечения к практическим занятиям спикеров из Азербайджана, которые смогут рассказать про свой народ и страну.
"Необходимо, чтобы будущие журналисты видели украинско-азербайджанский сектор важным для освещения, а также налаживали сотрудничество с азербайджанскими экспертами, аналитиками и со своими коллегами из Азербайджана. Это будет содействовать развитию конструктивного диалога. Также мы сможем противодействовать провокациям в сфере медиа, которые направленны против украинско-азербайджанских отношений",- отметила А.Досенко.
В свою очередь, Кянан Джафаров рассказал про украинско-азербайджанские отношения в условиях геополитических вызовов, а также о новейшей истории Азербайджана, в частности, о вызовах с которыми столкнулся азербайджанский народ, и как смог их преодолеть. "Украина и Азербайджан исторически являются братскими народами, развитие отношений между которыми приносит благо и украинскому, и азербайджанскому народу", - отметил азербайджанский эксперт.
Во время лекции студенты задавали вопросы про историю и традиции Азербайджана. В конце мероприятия участники получили в подарок книги про Азербайджан. Марына Гончарук призвала студентов отслеживать информацию о проектах про Азербайджан и возможности для участия в них.
На мероприятии присутствовали студенты и преподаватели кафедры журналистики, а также студенты и преподаватели кафедры восточной филологии.