В Таврическом университете состоялась открытая лекция про украинско-азербайджанские отношения

В Таврическом национальном университете имени В.И.Вернадского на кафедре журналистики состоялась лекция азербайджанского эксперта, аналитика Кянана Джафарова.

На кафедре журналистики Таврического национального университета (ТНУ) имени В.И.Вернадского прошла открытая лекция азербайджанского эксперта Кянана Джафарова.

Как передает Report, модератором мероприятия выступила куратор украинско-азербайджанских проектов, помощник народного депутата Украины Сергея Нагорняка Марына Гончарук.

Мероприятие открыла заведующая кафедрой журналистики ТНУ, кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент Анжелика Досенко, которая отметила актуальность ознакомления студентов с информацией про украинско-азербайджанские отношения, а также важность привлечения к практическим занятиям спикеров из Азербайджана, которые смогут рассказать про свой народ и страну.

"Необходимо, чтобы будущие журналисты видели украинско-азербайджанский сектор важным для освещения, а также налаживали сотрудничество с азербайджанскими экспертами, аналитиками и со своими коллегами из Азербайджана. Это будет содействовать развитию конструктивного диалога. Также мы сможем противодействовать провокациям в сфере медиа, которые направленны против украинско-азербайджанских отношений",- отметила А.Досенко.

В свою очередь, Кянан Джафаров рассказал про украинско-азербайджанские отношения в условиях геополитических вызовов, а также о новейшей истории Азербайджана, в частности, о вызовах с которыми столкнулся азербайджанский народ, и как смог их преодолеть. "Украина и Азербайджан исторически являются братскими народами, развитие отношений между которыми приносит благо и украинскому, и азербайджанскому народу", - отметил азербайджанский эксперт.

Во время лекции студенты задавали вопросы про историю и традиции Азербайджана. В конце мероприятия участники получили в подарок книги про Азербайджан. Марына Гончарук призвала студентов отслеживать информацию о проектах про Азербайджан и возможности для участия в них.

На мероприятии присутствовали студенты и преподаватели кафедры журналистики, а также студенты и преподаватели кафедры восточной филологии.