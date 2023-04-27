В Татарстане стена строящегося дома обрушилась, под завалами могут находиться люди

Наружная стена строящегося трехэтажного здания обрушилась в Пестречинском районе Татарстана, под завалами могут находиться люди.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС России.
"В 11:46 поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трехэтажного дома в Пестречинском районе, деревня Куюки. Предварительно, под завалами могут находиться люди", - сказали в МЧС.
К работам на месте происшествия привлечены спасатели и кинологические расчеты.