В Татарстане состоялась церемония закрытия года "Казань - молодежная столица ОИС"

Евразийский региональный центр ICYF-ERC продолжит поддерживать программы ОИС

Евразийский региональный центр Молодежного Форума ОИС (ICYF-ERC) продолжит сотрудничать с Татарстаном в реализации молодежных программ.

Как передает Report, об этом председатель правления Евразийского регионального центра ICYF-ERC Эльчин Аскеров заявил на церемонии закрытия года международной программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022".

"Модель ОИС, Форум молодых дипломатов Россия - ОИС, онлайн и оффлайн программы для стартапов - это несколько направлений , в реализации которых участвует наш Евразийский региональный центр, который находится в Баку. И мы продолжим поддерживать эти программы с нашей стороны", - сказал он.

Мэр Казани Ильсур Мендшин выразил гордость, что именно столица Татарстана была названа молодежной столицей ОИС в этом году. "Год, к сожалению, пролетел быстро, но он был очень насыщенный", - сказал мэр, добавив, что на протяжении этого года Казань посещали многочисленные делегации из ряда стран.

Другие выступающие также поздравили Татарстан с успешной реализацией программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022", отметив, что Казань выполнила все поставленные перед собой задачи и задала серьезную планку для будущих столиц ОИС.

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурсов в номинации "Фотография года", "Молодой медиаинфлюенсер года", "Проект по публичной дипломатии", "Молодой этноспортсмен года" и другие.

Азербайджанка Сара Раджабли и Абдул-Фатау Майга из Буркина-Фасо стали победителями в номинации "Молодой социальный предприниматель года".

