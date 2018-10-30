В Татарстане обезвредили ячейку ИГ

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Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией выявили в Татарстане ячейку террористической организации "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно информации, члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории России и присоединиться к боевикам в Сирии.

"В этих целях они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора", - отметили в ФСБ.

Указывается, что в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние.

В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ.