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В Татарстане два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком

В Татарстане два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком В Татарстане в ДТП погибли два человека, еще восемь пострадали при столкновении автобуса с грузовиком.
В регионе
11 октября 2024 г. 11:43
В Татарстане два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком

В Татарстане в ДТП погибли два человека, еще восемь пострадали при столкновении автобуса с грузовиком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в региональном МВД.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщали, что авария произошла на трассе М-7 "Волга" в Мензелинском районе. "На трассе М-7 "Волга" в Мензелинском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, сегодня на 1 100-м километре трассы М-7 "Волга" произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись автобус и грузовой автомобиль", - отмечается в сообщении.

На место аварии выехал и.о. прокуратура Мензелинского района Тимур Габдуллин, организована проверка.

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