В Ташкенте закрылось бюро НАТО

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Бюро НАТО по связям и взаимодействию со странами Центральной Азии, действовавшее в Ташкенте, закрыто с 1 апреля в связи с изменением структуры контактов альянса в данном регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сотрудник бюро.

Решение о закрытии офиса альянса в Ташкенте было принято осенью 2016 года. В ноябре прошлого года глава Бюро НАТО в Центральной Азии Розария Пульизи сообщила СМИ, что закрытие бюро является результатом внутреннего рассмотрения бюджета и не несет политического характера.

С апреля контакты со странами Центральной Азии будут осуществляться непосредственно из Брюсселя.

Бюро НАТО по связям и взаимодействию со странами Центральной Азии в Ташкенте было открыто в мае 2014 года, тогда же при университете мировой экономики и дипломатии Узбекистана была создана депозитарная библиотека альянса. Сотрудник НАТО по связям и взаимодействию со странами Центральной Азии выполнял функции дипломатического представителя альянса на местах и содействовал практическому взаимодействию с партнерами в регионе по различным направлениям.