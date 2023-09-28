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В Ташкенте в районе аэропорта прогремел мощный взрыв

В Ташкенте в районе аэропорта прогремел мощный взрыв В столице Узбекистана Ташкенте, в районе таможенного склада аэропорта прогремел мощный взрыв.
В регионе
28 сентября 2023 г. 03:38
В Ташкенте в районе аэропорта прогремел мощный взрыв

Сегодня, в 02:43 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района города Ташкента.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

На место происшествия мгновенно выдвинулись 16 пожарно-спасательных экипажей и 3 автолестницы. Они прибыли на место происшествия в 02:48 и в настоящее время тушат пожар.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

03:05

В столице Узбекистана Ташкенте, в районе таможенного склада аэропорта прогремел мощный взрыв.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, взрывная волна ощущалась на расстоянии до 30 км от эпицентра.

Пожаром охвачена значительная территория, в близлежащих домах выбиты стекла.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan FHN: Partlayış massivdəki anbarda baş verib - YENİLƏNİB

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