В Ташкенте в районе аэропорта прогремел мощный взрыв

В столице Узбекистана Ташкенте, в районе таможенного склада аэропорта прогремел мощный взрыв.

Сегодня, в 02:43 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района города Ташкента.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

На место происшествия мгновенно выдвинулись 16 пожарно-спасательных экипажей и 3 автолестницы. Они прибыли на место происшествия в 02:48 и в настоящее время тушат пожар.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

03:05

В столице Узбекистана Ташкенте, в районе таможенного склада аэропорта прогремел мощный взрыв.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, взрывная волна ощущалась на расстоянии до 30 км от эпицентра.

Пожаром охвачена значительная территория, в близлежащих домах выбиты стекла.