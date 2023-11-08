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В Ташкенте стартует саммит Организации экономического сотрудничества

В Ташкенте стартует саммит Организации экономического сотрудничества 16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) стартует сегодня в Ташкенте.
В регионе
8 ноября 2023 г. 09:34
В Ташкенте стартует саммит Организации экономического сотрудничества

16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) стартует сегодня в Ташкенте.

Как передает Report, от пройдет под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В нем примут участие главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции. Они обсудят вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках организации.

Саммит ОЭС завершится 9 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Daşkənddə İƏT-in sammiti keçiriləcək

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