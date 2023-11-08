В Ташкенте стартует саммит Организации экономического сотрудничества

16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) стартует сегодня в Ташкенте.

16-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) стартует сегодня в Ташкенте.

Как передает Report, от пройдет под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В нем примут участие главы государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции. Они обсудят вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках организации.

Саммит ОЭС завершится 9 ноября.