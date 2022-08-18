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В Ташкенте стартовало совещание глав МВД стран-членов ШОС

В Ташкенте стартовало совещание глав МВД стран-членов ШОС В четверг в Ташкенте начало свою работу четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В регионе
18 августа 2022 г. 11:10
В Ташкенте стартовало совещание глав МВД стран-членов ШОС

В четверг в Ташкенте начало свою работу четвертое совещание министров внутренних дел и общественной безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Узбекистан.

На открытии с приветственной речью выступил глава МВД республики генерал-лейтенант Пулат Бобожонов.

По его словам, главная задача участников совещания состоит во взаимодействии для обеспечения прав и свобод граждан, общественной безопасности и сотрудничестве для противодействия международному терроризму, экстремизму и сепаратизму на пространстве ШОС.

"Данный формат будет иметь огромную роль в налаживании контактов с международными организациями и региональными структурами ШОС, СНГ, ООН, Интерпол и другими", - подчеркнул Бобожонов.

Кроме этого, он поблагодарил всех присутствующих на совещании за участие и выразил особую признательность генеральному секретарю организации Чжан Мину, который участвует в мероприятии в формате видеосвязи.

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Версия на английском языке Meeting of SCO Interior Ministers kicks off in Tashkent

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