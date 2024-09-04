В Ташкенте пройдет конференция СНГ и ШОС по борьбе с терроризмом

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обменяются опытом противодействия терроризму и экстремизму в современных реалиях на масштабном мероприятии, которое пройдет в Ташкенте.

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обменяются опытом противодействия терроризму и экстремизму в современных реалиях на масштабном мероприятии, которое пройдет в Ташкенте.

Как передает Report , об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

Согласно информации, в столице Узбекистана впервые совместно пройдут конференция СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом и научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

Их участниками станут представители компетентных органов 20 государств - участников СНГ и государств - членов ШОС, в том числе 9 рабочих структур органов СНГ и 2 - органов ШОС. Кроме того, в нем примут участие представители 10 уполномоченных органов 6 международных организаций, а также 22 научно-исследовательских и образовательных организаций стран СНГ и ШОС.

"Состоится обмен национальным опытом противодействия терроризму и экстремизму. Участники обсудят вопросы международного контртеррористического сотрудничества, а также меры по совершенствованию научно-образовательного обеспечения антитеррористической деятельности", - сообщили в пресс-службе АТЦ.

Организаторами мероприятия стали Служба государственной безопасности Республики Узбекистан, АТЦ СНГ и РАТС ШОС.