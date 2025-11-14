В Ташкенте пройдет II заседание Высшего межгосударственного совета Узбекистана и Казахстана
В регионе
- 14 ноября, 2025
- 16:32
В Ташкенте завтра пройдет второе заседание Высшего межгосударственного совета Узбекистана и Казахстана.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, заседание состоится в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ташкент.
По прибытии в Узбекистан президент Казахстана провел беседу с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в международном аэропорту "Ташкент-Хумо".
Стороны обсудили дальнейшее углубление стратегического партнерства и союзничества, отметив растущую динамику двустороннего взаимодействия.
В ходе завтрашнего заседания запланированы переговоры на высшем уровне, запуск масштабных совместных кооперационных проектов, а также подписание обширного пакета двусторонних документов.
