    В Ташкенте пройдет II заседание Высшего межгосударственного совета Узбекистана и Казахстана

    • 14 ноября, 2025
    • 16:32
    В Ташкенте пройдет II заседание Высшего межгосударственного совета Узбекистана и Казахстана

    В Ташкенте завтра пройдет второе заседание Высшего межгосударственного совета Узбекистана и Казахстана.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, заседание состоится в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ташкент.

    По прибытии в Узбекистан президент Казахстана провел беседу с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в международном аэропорту "Ташкент-Хумо".

    Стороны обсудили дальнейшее углубление стратегического партнерства и союзничества, отметив растущую динамику двустороннего взаимодействия.

    В ходе завтрашнего заседания запланированы переговоры на высшем уровне, запуск масштабных совместных кооперационных проектов, а также подписание обширного пакета двусторонних документов.

    Узбекистан Казахстан Высший межгосударственный совет Шавкат Мирзиёев Касым-Жомарт Токаев

