В Ташкенте пройдет II Международная плодоовощная ярмарка

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Ташкенте с 6 по 8 сентября пройдет II Международная плодоовощная ярмарка.

Как сообщили Report в посольстве Узбекистана в Азербайджане, основными целями организации и проведения ярмарки являются информирование участников об огромном потенциале производимых в Узбекистане овощей, плодов, винограда и бахчевых культур, создание площадки для установления долгосрочных и взаимовыгодных отношений между производителями и потребителями узбекской плодоовощной продукции, заключение экспортных контрактов.

В ходе ярмарки планируется организация круглых столов и двусторонних переговоров между экспортерами и потребителями узбекской плодоовощной продукции и проведение презентаций инвестиционных возможностей сельскохозяйственной и пищевой отрасли Узбекистана.

Напомним, что Азербайджан принимал участие в работе I Международной плодоовощной ярмарки.