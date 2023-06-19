В Ташкенте пострадали 11 человек в результате падения лифта в жилом доме

В результате падения грузового лифта в многоэтажном доме в Ташкенте пострадали 11 человек.

В результате падения грузового лифта в многоэтажном доме в Ташкенте пострадали 11 человек.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщили в МЧС страны.

Инцидент произошел в одном из жилых домов в Янгихаетском районе столицы. Из-за неисправности грузовой лифт ускорил ход, но на уровне первого этажа сработала система автоматического торможения.

Пострадавших доставили в Центр экстренной медицинской помощи. В настоящее время 8 граждан выписали из больницы домой, а остальным трем - оказывают медицинскую помощь.

Причины происшествия устанавливаются.