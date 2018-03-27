В Ташкенте открылась международная конференция по Афганистану

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Узбекистан призывает запустить прямой диалог между властями Афганистана и вооруженной оппозицией, прежде всего, движением "Талибан".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на открытии международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" в Ташкенте.

На церемонии открытия с приветственным словом также выступят глава Афганистана Ашраф Гани, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Как ожидается, на пленарных заседаниях примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, высокопоставленные представители почти двух десятков государств и организаций.